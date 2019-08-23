Borsa haftayı yükselişle tamamladı

Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 1,84’lük yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 1,84’lük yükselişle tamamladı. Endeks, 1.754 puanlık artışla 97 bin 149 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 6,1 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 3,09, holding endeksi yüzde 3,12 değer kazandı.

(İHA)