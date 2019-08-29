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Borsa haftayı yükselişle tamamladı

Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,84’lük yükselişle tamamladı.

Ekonomi 29.08.2019, 18:23
Borsa haftayı yükselişle tamamladı

Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,84’lük yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,84’lük yükselişle tamamladı. Endeks, 810 puanlık artışla 96 bin 718 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 6,3 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,46, holding endeksi de yüzde 0,49 değer kazandı.Borsa yarın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kapalı olacak.

(İHA)
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