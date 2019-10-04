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Borsa haftayı yükselişle tamamladı

Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,66’lık yükselişle tamamladı.

Ekonomi 04.10.2019, 18:19
Borsa haftayı yükselişle tamamladı

Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,66’lık yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,66’lık yükselişle tamamladı. Endeks, 679 puanlık artışla 103 bin 463 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 7,9 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,23 değer kazandı, holding endeksi ise yüzdelik değişim göstermedi.

(İHA)
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