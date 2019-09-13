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Borsa haftayı yükselişle tamamladı
Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,61’lik yükselişle tamamladı.
Ekonomi 13.09.2019, 18:35
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,61’lik yükselişle tamamladı. Endeks, 624,54 puanlık artışla 103 bin 71 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 7,3 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,42, holding endeksi de yüzde 0,54 değer kazandı.(İHA)
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|4
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|3
|4
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|4
|11. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
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|3
|4
|13. Menemen Belediyespor
|3
|4
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|3
|2
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|3
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|1
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|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
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|4
|5
|11. Chelsea
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|5
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|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
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|3
|4
|9. Granada
|3
|4
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|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0
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