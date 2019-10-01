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Borsa ilk yarıda düştü - 01 Ekim 2019

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,32’lik düşüşle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Ekonomi 01.10.2019, 13:52 01.10.2019, 14:12
Borsa ilk yarıda düştü - 01 Ekim 2019

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,32’lik düşüşle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,32’lik düşüşle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 338,29 puanlık azalışla 104 bin 694 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 4,2 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,67 değer kaybetti, holding endeksi ise yüzde 0,47 arttı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#borsa #ekonomi #borsa istanbul
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