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Borsa ilk yarıda düştü - 17 Eylül 2019
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,79’luk düşüşle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
Ekonomi 17.09.2019, 14:03 17.09.2019, 14:37
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,79’luk düşüşle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,79’luk düşüşle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 808,93 puanlık azalışla 101 bin 780 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,9 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,62, holding endeksi de yüzde 0,90 değer kaybetti.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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