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Borsa ilk yarıda düştü - 19 Eylül 2019

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,42’lik düşüşle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Ekonomi 19.09.2019, 13:31 19.09.2019, 13:40
Borsa ilk yarıda düştü - 19 Eylül 2019
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Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,42’lik düşüşle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,42’lik düşüşle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 1.443 puanlık azalışla 100 bin 486 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,9 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,11, holding endeksi de yüzde 1,36 değer kaybetti.

(İHA)

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