Flaş HaberOsmaniye iki şehit haberiyle yandı
Son Dakika
Borsa ilk yarıda düştü
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,82’lik düşüşle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
Ekonomi 26.08.2019, 13:36
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,82’lik düşüşle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 797,70 puanlık azalışla 96 bin 351 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,4 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,47, holding endeksi ise yüzde 1,15 değer kaybetti.(İHA)
30°
az bulutlu
Namaz Vakti 26 Ağustos 2019
|İmsak
|04:33
|Güneş
|06:03
|Öğle
|12:56
|İkindi
|16:39
|Akşam
|19:38
|Yatsı
|21:03
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Denizlispor
|2
|6
|4. Çaykur Rizespor
|2
|6
|5. Trabzonspor
|2
|4
|6. Sivasspor
|2
|3
|7. Malatyaspor
|2
|3
|8. Beşiktaş
|2
|3
|9. Antalyaspor
|2
|3
|10. Ankaragücü
|2
|2
|11. Konyaspor
|2
|2
|12. Kayserispor
|2
|1
|13. Galatasaray
|2
|1
|14. Kasımpaşa
|2
|1
|15. Gençlerbirliği
|1
|0
|16. Başakşehir
|2
|0
|17. Göztepe
|2
|0
|18. Gazişehir
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|2
|6
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|2
|3
|7. Akhisar Bld.Spor
|2
|3
|8. Osmanlıspor
|2
|3
|9. Bursaspor
|2
|3
|10. Balıkesirspor
|2
|3
|11. Menemen Belediyespor
|2
|3
|12. İstanbulspor
|1
|1
|13. Erzurum BB
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Altay
|1
|0
|16. Altınordu
|2
|0
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
|2. Man City
|3
|7
|3. Arsenal
|3
|6
|4. Leicester City
|3
|5
|5. M. United
|3
|4
|6. Burnley
|3
|4
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Brighton
|3
|4
|9. Sheffield United
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Bournemouth
|3
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Chelsea
|3
|4
|14. West Ham
|3
|4
|15. Wolverhampton
|3
|3
|16. Aston Villa
|3
|3
|17. Norwich City
|3
|3
|18. Southampton
|3
|3
|19. Newcastle
|3
|3
|20. Watford
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Atlético Madrid
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|4
|4. Real Valladolid
|2
|4
|5. Athletic Bilbao
|2
|4
|6. Real Sociedad
|2
|4
|7. Deportivo Alaves
|2
|4
|8. Osasuna
|2
|4
|9. Barcelona
|2
|3
|10. Levante
|2
|3
|11. Mallorca
|2
|3
|12. Celta de Vigo
|2
|3
|13. Villarreal
|2
|1
|14. Granada
|2
|1
|15. Eibar
|2
|1
|16. Getafe
|2
|1
|17. Valencia
|2
|1
|18. Espanyol
|2
|1
|19. Leganés
|2
|0
|20. Real Betis
|2
|0