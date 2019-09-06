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Borsa ilk yarıda düştü

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,78’lik düşüşle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Ekonomi 06.09.2019, 13:29 06.09.2019, 15:28
Borsa ilk yarıda düştü

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,78’lik düşüşle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,78’lik düşüşle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 786,60 puanlık azalışla 99 bin 491 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,4 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,54, holding endeksi de yüzde 0,77 değer kaybetti.

(İHA)

#BIST 100 #borsa istanbul #ekonomi
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