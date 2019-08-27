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Borsa ilk yarıda düştü.... Borsada 27 Ağustos gün arası rakamları
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,46’lık düşüşle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
Ekonomi 27.08.2019, 13:27 27.08.2019, 13:53
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,46’lık düşüşle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,46’lık düşüşle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 450,51 puanlık azalışla 96 bin 650 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,1 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,60 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,28 arttı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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