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Borsa ilk yarıda düşüşte... İşte borsada 22 Ağustos'un ilk yarısının rakamları

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,84’lük düşüşle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Ekonomi 22.08.2019, 13:42 22.08.2019, 13:50
Borsa ilk yarıda düşüşte... İşte borsada 22 Ağustos'un ilk yarısının rakamları
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Borsa ilk yarıda düşüşte... İşte borsada 22 Ağustos'un ilk yarısının rakamları

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,84’lük düşüşle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,84’lük düşüşle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 799,33 puanlık azalışla 94 bin 722 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,1 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,09, holding endeksi ise yüzde 1,37 değer kaybetti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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