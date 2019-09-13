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Borsa ilk yarıda yatay seyretti

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,13’lük yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Ekonomi 13.09.2019, 13:43 13.09.2019, 14:42
Borsa ilk yarıda yatay seyretti

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,13’lük yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,13’lük yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 135,39 puanlık artışla 102 bin 582 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,4 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi ve holding endeksi yüzde 0,10’luk değer kaybetti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Yatay seyir #borsa istanbul #ekonomi
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