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Borsa ilk yarıda yatay seyretti

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,06’lık hafif yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Ekonomi 12.09.2019, 13:27 12.09.2019, 13:54
Borsa ilk yarıda yatay seyretti
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Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,06’lık hafif yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,06’lık hafif yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 63,58 puanlık artışla 101 bin 985 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,74 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 0,30 azaldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#borsa istanbul #ekonomi #borsa
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