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Borsa ilk yarıda yükseldi 07 Ekim 2019
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,28’lik yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
Ekonomi 07.10.2019, 13:34 07.10.2019, 16:59
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,28’lik yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,28’lik yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 1.322,76 puanlık artışla 104 bin 786 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 5,1 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,87, holding endeksi de yüzde 0,99 değer kazandı.
(İHA)
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