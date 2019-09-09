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Borsa ilk yarıda yükseldi - 09 Eylül 2019
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,43’lük yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
Ekonomi 09.09.2019, 13:25 09.09.2019, 13:33
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,43’lük yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,43’lük yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 1.416 puanlık artışla 100 bin 403 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,2 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,38, holding endeksi de yüzde 1,46 değer kazandı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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