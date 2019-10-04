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Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,50’lik yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Ekonomi 04.10.2019, 13:32 04.10.2019, 14:11
Borsa ilk yarıda yükseldi
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Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,50’lik yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,50’lik yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 509,08 puanlık artışla 103 bin 293 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,7 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,95, holding endeksi de yüzde 0,30 değer kazandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#ekonomi #borsa istanbul
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