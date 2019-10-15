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Borsa ilk yarıda yükseldi 15 Ekim 2019
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,35 yükseldi.
Ekonomi 15.10.2019, 13:40 15.10.2019, 14:48
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,35 yükseldi.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,35 yükseldi. Endeks, 1.270 puanlık artışla 95 bin 251 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,5 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,54, holding endeksi de yüzde 1,05 değer kazandı.
(EE-E)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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