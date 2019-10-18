Borsa ilk yarıda yükseldi 18 Ekim 2019

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 3,80 yükseldi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 3,80 yükseldi. Endeks, 3,608 puanlık artışla 98 bin 504 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,6 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 5,61, holding endeksi de yüzde 3,68 değer kazandı.

(Adem Gürer/İHA)