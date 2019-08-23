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Borsa ilk yarıda yükseldi - 23 Ağustos Borsa İstanbul'da Son Dakika Borsa Haberleri
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,02’lik yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
Ekonomi 23.08.2019, 13:34 23.08.2019, 13:54
Borsa ilk yarıda yükseldi - 23 Ağustos Borsa İstanbul'da Son Dakika Borsa Haberleri
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,02’lik yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,02’lik yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 968,70 puanlık artışla 96 bin 362 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,6 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,28, holding endeksi ise yüzde 1,49 değer kazandı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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