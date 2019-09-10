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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,38’lik yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Ekonomi 10.09.2019, 13:23 10.09.2019, 13:44
Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,38’lik yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,38’lik yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 385,79 puanlık artışla 100 bin 990 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,9 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,58, holding endeksi de yüzde 0,05 değer kazandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Borsa yükseldi #ilk yarı #borsa istanbul
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