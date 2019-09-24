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Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,55’lik yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Ekonomi 24.09.2019, 13:45
Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,55’lik yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,55’lik yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 1.551 puanlık artışla 101 bin 572 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,6 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,11, holding endeksi de yüzde 1,71 değer kazandı.

(İHA)
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