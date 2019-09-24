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Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,55’lik yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
Ekonomi 24.09.2019, 13:45
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,55’lik yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 1.551 puanlık artışla 101 bin 572 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,6 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,11, holding endeksi de yüzde 1,71 değer kazandı.(İHA)
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|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
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|6
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|5
|5
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|5
|4
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|5
|4
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|5
|2
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|5
|2
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|-2
|Takımlar
|O
|P
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|6
|18
|2. Man City
|6
|13
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|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
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|6
|8
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|6
|8
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|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
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|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|5
|11
|2. Real Madrid
|5
|11
|3. Granada
|5
|10
|4. Real Sociedad
|5
|10
|5. Sevilla
|5
|10
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|5
|10
|7. Villarreal
|5
|8
|8. Barcelona
|5
|7
|9. Levante
|5
|7
|10. Osasuna
|5
|7
|11. Getafe
|5
|6
|12. Valencia
|5
|5
|13. Deportivo Alaves
|5
|5
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|5
|5
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|5
|5
|16. Celta de Vigo
|5
|5
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|5
|4
|18. Espanyol
|5
|4
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|5
|2
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|5
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