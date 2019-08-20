Borsa ilk yarıda yükseldi - Borsa İstanbul'da Son Dakika Borsa Haberleri



Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,18 yükselişle 95.461,86 puandan başladı.

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,91’lik yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,91’lik yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 867,47 puanlık artışla 96 bin 153 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,8 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,39, holding endeksi ise yüzde 0,58 değer kazandı. (İHA)

Borsa Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi ile güne % 0,91 değer kazanarak 96.153 puanla başladı. Borsa İstanbul‘un açılışı BIST 100 endeksi 867,47 puanla % 0,91 artış göstererek güne yükselişle başladı.

Borsada yaşanan gelişmeler merak konusu oldu. Bugün itibarıyla borsanın güne nasıl başlayacağı birçok yatırımcıyı yakından ilgilendiren gelişmelerle netleşmiş oldu. Açılışta BIST 100 endeksi, 212,15 puan seviyelerinde görülürken bankacılık endeksi % 0,31 seviyesinde, holding endeksi ise % 0,58 seviyelerinde değer kazanarak yükselişe geçti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,65 ile kimya, en çok gerileyen ise yüzde 0,54 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Borsa analistlerine göre bugün yırt içinde gerçekleşen ödeme dengesi, yurt dışında ise ABD’de ÜFE başta olmak üzere veri gündeminin yakından takip edileceği dile getirildi. Öte yandan Bıst 100 endeksine göre 96.300 ve 95.500 seviyelerinin destek noktası, 99.200’ün ise direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.