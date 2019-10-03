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Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı

Borsa, günü yüzde 0,70’lik düşüşle tamamladı.

Ekonomi 03.10.2019, 18:16 03.10.2019, 18:21
Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı
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Borsa, günü yüzde 0,70’lik düşüşle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,70’lik düşüşle tamamladı. Endeks, 724,89 puanlık azalışla 102 bin 784 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 8,5 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,03, holding endeksi de yüzde 0,55 değer kaybetti.

(İHA)

#Düşüş #borsa istanbul
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