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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 928 milyar lira oldu.BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa...

Ekonomi 13.09.2019, 13:36 13.09.2019, 14:01
Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 928 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 46.559.088.198 1,36
Garanti Bankası 40.488.000.000 0,80
Akbank 39.416.000.000 0,80
Tüpraş 34.432.640.000 2,67
Turkcell 29.436.000.000 1,70
Bim Mağazalar 29.267.040.000 8,68
Enka İnşaat 28.450.000.000 0,77
İş Bankası (C) 27.899.814.000 0,53
Ereğli Demir Çelik 24.640.000.000 0,87
ASELSAN 22.743.000.000 2,01
Yapı ve Kredi Bank. 21.624.451.287 0,53
Ford Otosan 21.019.509.000 5,32
Türk Telekom 19.390.000.000 2,43
Sabancı Holding 18.914.544.440 0,62
İskenderun Demir Çelik 18.212.000.000 1,21
Türk Hava Yolları 16.863.600.000 0,51
Anadolu Efes 13.571.052.628 1,12
Vakıflar Bankası 13.300.000.000 0,45
Arçelik 12.271.224.203 1,36
Şişe Cam 10.260.000.000 0,74

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

#BIST 100 #BIST Şirketleri #Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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