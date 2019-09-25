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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

- Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 943 milyar lira oldu

Ekonomi 25.09.2019, 18:38
Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 943 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 47.218.421.691 1,38 Garanti Bankası 41.076.000.000 0,82 Akbank 40.040.000.000 0,81 Tüpraş 33.906.759.680 2,63 Bim Mağazalar 30.129.264.000 8,94 Turkcell 29.128.000.000 1,69 Enka İnşaat 27.900.000.000 0,76 İş Bankası (C) 27.179.818.800 0,52 Ereğli Demir Çelik 23.520.000.000 0,83 ASELSAN 21.546.000.000 1,91 Ford Otosan 20.879.145.000 5,28 Türk Telekom 20.300.000.000 2,55 Yapı ve Kredi Bank. 19.766.100.005 0,49 Sabancı Holding 19.138.988.873 0,63 İskenderun Demir Çelik 17.516.000.000 1,17 Türk Hava Yolları 16.201.200.000 0,49 Anadolu Efes 13.369.736.839 1,10 Vakıflar Bankası 12.925.000.000 0,44 Arçelik 12.446.913.536 1,38 Şişe Cam 10.485.000.000 0,76

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

#BIST 100 #BIST Şirketleri #Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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