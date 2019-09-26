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Günün özeti - 26-09-2019

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

- Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 950 milyar lira oldu

Ekonomi 26.09.2019, 18:36 26.09.2019, 18:48
Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri
- Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 950 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 950 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (Günlük) 26.09.2019 PD PD/DD
Koç Holding 47.421.293.535 1,39
Garanti Bankası 40.404.000.000 0,80
Akbank 39.728.000.000 0,80
Tüpraş 34.933.478.400 2,71
Bim Mağazalar 29.692.080.000 8,81
Turkcell 28.226.000.000 1,63
Enka İnşaat 28.000.000.000 0,76
İş Bankası (C) 27.089.819.400 0,52
Ereğli Demir Çelik 23.240.000.000 0,82
ASELSAN 21.272.400.000 1,88
Ford Otosan 20.896.690.500 5,29
Türk Telekom 20.370.000.000 2,55
Yapı ve Kredi Bank. 19.597.158.979 0,48
Sabancı Holding 18.710.504.047 0,61
İskenderun Demir Çelik 17.487.000.000 1,16
Türk Hava Yolları 15.994.200.000 0,48
Anadolu Efes 13.286.842.102 1,09
Vakıflar Bankası 12.650.000.000 0,43
Arçelik 12.413.127.126 1,37
Şişe Cam 10.305.000.000 0,74

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

#BIST 100 #BIST Şirketleri #Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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