Borsa şirketlerinin piyasa değeri
- Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 950 milyar lira oldu
Ekonomi 26.09.2019, 18:36 26.09.2019, 18:48
Borsa şirketlerinin piyasa değeri
- Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 950 milyar lira oldu
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 950 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (Günlük) 26.09.2019
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|47.421.293.535
|1,39
|Garanti Bankası
|40.404.000.000
|0,80
|Akbank
|39.728.000.000
|0,80
|Tüpraş
|34.933.478.400
|2,71
|Bim Mağazalar
|29.692.080.000
|8,81
|Turkcell
|28.226.000.000
|1,63
|Enka İnşaat
|28.000.000.000
|0,76
|İş Bankası (C)
|27.089.819.400
|0,52
|Ereğli Demir Çelik
|23.240.000.000
|0,82
|ASELSAN
|21.272.400.000
|1,88
|Ford Otosan
|20.896.690.500
|5,29
|Türk Telekom
|20.370.000.000
|2,55
|Yapı ve Kredi Bank.
|19.597.158.979
|0,48
|Sabancı Holding
|18.710.504.047
|0,61
|İskenderun Demir Çelik
|17.487.000.000
|1,16
|Türk Hava Yolları
|15.994.200.000
|0,48
|Anadolu Efes
|13.286.842.102
|1,09
|Vakıflar Bankası
|12.650.000.000
|0,43
|Arçelik
|12.413.127.126
|1,37
|Şişe Cam
|10.305.000.000
|0,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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|Yatsı
|20:04
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|5
|8
|5. Denizlispor
|5
|8
|6. Çaykur Rizespor
|5
|8
|7. Galatasaray
|5
|8
|8. Malatyaspor
|5
|7
|9. Trabzonspor
|5
|6
|10. Konyaspor
|5
|6
|11. Beşiktaş
|5
|5
|12. Başakşehir
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Antalyaspor
|5
|5
|15. Ankaragücü
|5
|5
|16. Kasımpaşa
|5
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|14
|2. Atletico Madrid
|6
|13
|3. Athletic Bilbao
|6
|12
|4. Granada
|6
|11
|5. Barcelona
|6
|10
|6. Real Sociedad
|5
|10
|7. Sevilla
|5
|10
|8. Villarreal
|6
|8
|9. Real Betis
|6
|8
|10. Getafe
|6
|7
|11. Levante
|6
|7
|12. Osasuna
|6
|7
|13. Valencia
|6
|6
|14. Real Valladolid
|6
|6
|15. Deportivo Alaves
|5
|5
|16. Celta de Vigo
|5
|5
|17. Mallorca
|6
|4
|18. Espanyol
|5
|4
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|6
|2