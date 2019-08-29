Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 861 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 44.352.856.894 1,30 Garanti Bankası 37.380.000.000 0,74 Akbank 36.088.000.000 0,73 Tüpraş 31.552.819.200 2,45 Enka İnşaat 29.000.000.000 0,79 Bim Mağazalar 28.550.544.000 8,47 Turkcell 28.446.000.000 1,65 İş Bankası (C) 24.794.834.700 0,47 Ereğli Demir Çelik 22.435.000.000 0,79 ASELSAN 20.793.600.000 1,84 Ford Otosan 20.615.962.500 5,22 Yapı ve Kredi Bank. 19.343.747.440 0,48 Türk Telekom 18.550.000.000 2,33 Sabancı Holding 17.894.342.475 0,59 İskenderun Demir Çelik 17.545.000.000 1,17 Türk Hava Yolları 15.594.000.000 0,47 Anadolu Efes 15.146.052.628 1,25 Vakıflar Bankası 11.600.000.000 0,40 Arçelik 11.548.195.023 1,28 Koza Altın 10.431.000.000 2,21

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)