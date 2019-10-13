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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

- Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 939 milyar lira oldu

Ekonomi 11.10.2019, 18:39
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 939 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 46.254.780.432 1,36 Garanti Bankası 38.976.000.000 0,77 Akbank 37.388.000.000 0,76 Tüpraş 31.778.196.480 2,47 Bim Mağazalar 29.060.592.000 8,62 Enka İnşaat 29.000.000.000 0,79 Turkcell 27.984.000.000 1,62 İş Bankası (C) 26.864.820.900 0,51 Ereğli Demir Çelik 24.150.000.000 0,85 Ford Otosan 20.808.963.000 5,26 ASELSAN 20.770.800.000 1,84 Türk Telekom 19.145.000.000 2,40 Yapı ve Kredi Bank. 19.090.335.902 0,47 Sabancı Holding 18.384.039.418 0,60 İskenderun Demir Çelik 18.067.000.000 1,20 Türk Hava Yolları 16.035.600.000 0,48 Arçelik 12.129.321.280 1,34 Anadolu Efes 11.901.315.786 0,98 Vakıflar Bankası 11.225.000.000 0,38 Tofaş Oto. Fab. 10.670.000.000 3,04

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

#Borsa şirketlerinin piyasa değeri #BIST Şirketleri #BIST 100
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