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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

- Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 877 milyar lira oldu

Ekonomi 02.09.2019, 16:36
Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 877 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 45.088.267.329 1,32 Garanti Bankası 38.766.000.000 0,77 Akbank 37.284.000.000 0,76 Tüpraş 32.228.951.040 2,50 Enka İnşaat 28.900.000.000 0,79 Turkcell 28.534.000.000 1,65 Bim Mağazalar 28.344.096.000 8,41 İş Bankası (C) 25.469.830.200 0,49 Ereğli Demir Çelik 22.540.000.000 0,79 ASELSAN 21.466.200.000 1,90 Ford Otosan 20.879.145.000 5,28 Yapı ve Kredi Bank. 20.019.511.543 0,49 Türk Telekom 19.110.000.000 2,40 Sabancı Holding 18.322.827.300 0,60 İskenderun Demir Çelik 17.603.000.000 1,17 Türk Hava Yolları 15.883.800.000 0,48 Anadolu Efes 14.506.578.944 1,19 Vakıflar Bankası 11.900.000.000 0,41 Arçelik 11.629.282.408 1,28 Koza Altın 10.270.875.000 2,17

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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