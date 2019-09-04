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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

- Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 898 milyar lira oldu

Ekonomi 04.09.2019, 18:50
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 898 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 45.899.754.705 1,35 Garanti Bankası 39.648.000.000 0,79 Akbank 38.012.000.000 0,77 Tüpraş 33.280.711.680 2,58 Turkcell 29.304.000.000 1,70 Enka İnşaat 28.550.000.000 0,78 Bim Mağazalar 28.234.800.000 8,38 İş Bankası (C) 27.134.819.100 0,52 Ereğli Demir Çelik 22.750.000.000 0,80 ASELSAN 21.888.000.000 1,94 Ford Otosan 20.984.418.000 5,31 Yapı ve Kredi Bank. 20.779.746.159 0,51 Türk Telekom 19.950.000.000 2,50 Sabancı Holding 18.302.423.261 0,60 İskenderun Demir Çelik 17.632.000.000 1,17 Türk Hava Yolları 15.856.200.000 0,48 Anadolu Efes 14.198.684.207 1,17 Vakıflar Bankası 12.300.000.000 0,42 Arçelik 11.744.156.203 1,30 Koza Altın 10.354.750.000 2,19

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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