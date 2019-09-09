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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 907 milyar lira oldu.BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa...

Ekonomi 09.09.2019, 13:34 09.09.2019, 13:37
Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 907 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 46.001.190.627 1,35 Garanti Bankası 39.396.000.000 0,78 Akbank 37.960.000.000 0,77 Tüpraş 32.679.705.600 2,54 Bim Mağazalar 29.267.040.000 8,68 Turkcell 28.842.000.000 1,67 Enka İnşaat 28.100.000.000 0,76 İş Bankası (C) 26.819.821.200 0,51 Ereğli Demir Çelik 23.800.000.000 0,84 ASELSAN 22.230.000.000 1,97 Yapı ve Kredi Bank. 20.948.687.184 0,52 Ford Otosan 20.756.326.500 5,25 Türk Telekom 19.565.000.000 2,45 Sabancı Holding 18.118.786.907 0,59 İskenderun Demir Çelik 17.777.000.000 1,18 Türk Hava Yolları 16.325.400.000 0,49 Anadolu Efes 14.021.052.628 1,15 Vakıflar Bankası 12.400.000.000 0,42 Arçelik 12.163.107.690 1,34 Şişe Cam 10.215.000.000 0,74

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

#BIST 100 #BIST Şirketleri #Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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