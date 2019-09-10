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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

- Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 918 milyar lira oldu

Ekonomi 10.09.2019, 18:40 10.09.2019, 18:48
Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 918 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 46.356.216.354 1,36 Garanti Bankası 39.816.000.000 0,79 Akbank 38.116.000.000 0,77 Tüpraş 33.405.921.280 2,59 Bim Mağazalar 29.522.064.000 8,76 Turkcell 29.040.000.000 1,68 Enka İnşaat 27.800.000.000 0,76 İş Bankası (C) 26.909.820.600 0,51 Ereğli Demir Çelik 24.150.000.000 0,85 ASELSAN 22.743.000.000 2,01 Yapı ve Kredi Bank. 21.033.157.697 0,52 Ford Otosan 20.896.690.500 5,29 Türk Telekom 19.180.000.000 2,40 Sabancı Holding 18.322.827.300 0,60 İskenderun Demir Çelik 18.067.000.000 1,20 Türk Hava Yolları 16.836.000.000 0,51 Anadolu Efes 14.151.315.786 1,16 Vakıflar Bankası 12.375.000.000 0,42 Arçelik 12.332.039.741 1,36 Şişe Cam 10.282.500.000 0,74

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

#BIST 100 #BIST Şirketleri #Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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