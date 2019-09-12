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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

- Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 926 milyar lira oldu

Ekonomi 12.09.2019, 18:38
Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 926 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 46.787.319.023 1,37 Garanti Bankası 40.572.000.000 0,81 Akbank 39.416.000.000 0,80 Tüpraş 34.482.723.840 2,68 Bim Mağazalar 29.388.480.000 8,72 Turkcell 29.194.000.000 1,69 Enka İnşaat 28.250.000.000 0,77 İş Bankası (C) 27.989.813.400 0,53 Ereğli Demir Çelik 24.710.000.000 0,87 ASELSAN 22.617.600.000 2,00 Yapı ve Kredi Bank. 21.793.392.313 0,54 Ford Otosan 21.054.600.000 5,33 Türk Telekom 19.320.000.000 2,42 Sabancı Holding 19.118.584.833 0,63 İskenderun Demir Çelik 18.154.000.000 1,21 Türk Hava Yolları 16.546.200.000 0,50 Anadolu Efes 13.511.842.102 1,11 Vakıflar Bankası 13.175.000.000 0,45 Arçelik 12.203.651.382 1,35 Şişe Cam 10.260.000.000 0,74

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

#Borsa şirketlerinin piyasa değeri #BIST Şirketleri #BIST 100
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