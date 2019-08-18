Borsa üzdü altın sevindirdi - Bu Hafta Borsa ve Altın Ne Olur - Ekonomi Haberleri
Borsa üzdü altın sevindirdi. Geride bıraktığımız haftada parasını altına yatıranlar sevinirken Borsa İstanbul hayal kırıklığı yaşatmaya devam etti.
Borsa üzdü altın sevindirdi - Bu Hafta Borsa ve Altın Ne Olur - Ekonomi Haberleri
Geride bıraktığımız haftada parasını altına yatıranlar sevinirken Borsa İstanbul hayal kırıklığı yaşatmaya devam etti. Borsada işlem gören hisse senetleri, büyük oranda değer yitirirken, oran yüzde 3,69 oldu. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı ise, yatırımcısını sevindirdi ve yüzde 2,57 değer kazandı. Döviz yatırımcısının kazancı da, dolar/TL yüzde 1,38, avro/TL yüzde 0,37 oldu.
Borsa İstanbul'da hisse senetleri, bayram tatili sonrasında hayal kırıklığı yarattı. Borsa 100 endeksi, en yüksek 98.530,87, en düşük 95.730,86 puanı gördükten sonra geçen haftayı bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,69 azalışla 95.734,17 puandan tamamladı.
ALTIN YÜZLERİ GÜLDÜRÜYOR
İstanbul Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, yüzde 2,57 artışla 271,70 TL, Cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 2,55 kazançla 1.810,00 TL oldu. 431,00 TL olan çeyrek altının satış fiyatı da 442,00 TL’ye çıktı.
DÜŞÜKTE OLSA DOLAR DA KAZANDIRIYOR
Geride bıraktığımız haftada düşüşü geride bırakan Amerikan doları yüzde 1,38 değer kazanarak 5,5730 liraya, Avro da yüzde 0,37 artarak 6,1750 liraya yükseldi.
Haftada, yatırım fonları yüzde 0,30, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,27 kazandırdı. Yatırım fonları içinde ise en fazla kazandıran yüzde 3,08 ile kıymetli madenler fonları oldu.
Altın Fiyatları 18 Ağustos 2019
ALTIN (TL/GR) -0,43 % ALIŞ (TL)271,41 SATIŞ (TL) 271,49
Çeyrek Altın -0,15 % ALIŞ (TL) 432,80 SATIŞ (TL) 442,61
Altın (ONS)-0,62 % ALIŞ ($) 1.513,24 SATIŞ ($)1.513,71
Cumhuriyet Altını: ALIŞ (TL) 1.797,00 SATIŞ (TL) 1.824,00
Döviz Kuru Fiatları 18 Ağustos 2019
ABD Doları 0,33 % ALIŞ (TL) 5,5744 SATIŞ (TL)5,5848
Euro 0,26 % ALIŞ (TL) 6,1682 SATIŞ (TL) 6,2105
İngiliz Sterlini 0,76 % ALIŞ ( TL) 6,7563 SATIŞ (TL) 6,7979
Dolar Kuru Yorum ve Güncel DolarTL Analizleri Haftaya Bakış
Tunç Şatıroğlu: Bugünkü dolar yorumumda bana en çok sorulan sorulardan biri olan “dolarda terste kalanlar ne yapsın” sorusuna cevap vermeye çalıştım. Dolar kuru daha düşer mi? Buradan dolar alınır mı? Dolar artık çıkacak mı? Bu sorulara da teknik analizle cevaplar verdim. Dolar TL analizlerim yatırım danışmanlığı kapsamında değil genel bir değerlendirmedir. Sadece bu yoruma göre alım satım yapmayınız.
Ticaret savaşları cephesinde ise dün Çin tarafından gelen misilleme sinyallerinin ardından bugün ABD Başkanı Donald Trump’ın; ‘’ Çin’in, ABD’nin 125 Milyar tutarında Çin malına 1 Eylül’de yürürlüğe sokacağı yüzde 10 ek gümrük vergisine karşı misillemede bulunacağını düşünmüyorum’’ şeklindeki açıklamaları ile Çin ile bir ticaret anlaşması yapmak istediğine yönelik açıklamaları bir miktar piyasaları rahatlattı. Alınan olumsuz verilere rağmen gerek küresel gerekse jeopolitik taraftaki risklerdeki yumuşama ile birlikte TL varlıklarında kısmi olarak pozitif bir fiyatlama görmekteyiz. Öte yandan Arjantin kaynaklı fiyatlamaların arka planda kalması da gelişmekte olan para birimleri üzerine olumlu yansımakta.
18 Ağustos 2019 Ekonomi Verileri
BIST 100 95.734 % -0,87-844,5300 DOLAR 5,5795 % 0,240,0100 EURO 6,1893 % -0,080,0000 ALTIN 271,4930 % -0,43-1,1700 PETROL 58,6900 % 0,790,4600 BONO 15,5500 % 2,170,3300
Önümüzde ki Haftanın ekonomi gelişmeleri ve yorumlar
98 bin 500 üzerindeki kapanışlar önemli Gedik Yatırım16.08.2019
Destek direnç seviyesi ne? Ak Yatırım16.08.201912:05
TL’deki pozitif görünüm sürüyor Oyak Yatırım16.08.201912:04
Endekste bu seviye kritik Tacirler Yatırım 16.08.201912:02
Satış baskısı devam edebilir Şeker Yatırım16.08.201911:59
Destek direnç seviyesi ne? Gedik Yatırım15.08.201912:36
Küresel büyümeye ilişkin resesyon endişeleri yükseldi Oyak Yatırım15.08.201912:35
Yeni bir iyimserlik sağlanabilir Ak Yatırım15.08.201912:32
Bu veriler takip edilecek Tacirler Yatırım 15.08.201912:29BIST’te
satış baskısının devamı beklenebilir Şeker Yatırım15.08.201912:28
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