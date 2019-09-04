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Borsada değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış...

Ekonomi 04.09.2019, 18:49
Borsada değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,38 0,40 -5,00 Tekfen Holding 20,38 21,20 -3,87 Tukaş 4,19 4,32 -3,01 İhlas Holding 0,50 0,51 -1,96 Alarko Holding 4,22 4,29 -1,63 Koza Madencilik 8,03 8,15 -1,47 İpek Doğal Enerji 6,16 6,24 -1,28 Fenerbahçe Futbol 9,07 9,18 -1,20 Arçelik 17,38 17,55 -0,97 Trakya Cam 2,63 2,65 -0,75 Anadolu Cam 2,70 2,72 -0,74 Ford Otosan 59,80 60,15 -0,58 Enka İnşaat 5,71 5,74 -0,52 TAV Havalimanları 23,66 23,78 -0,50 Aksa Enerji 2,73 2,74 -0,36 Alarko GMYO 43,90 44,00 -0,23 Türk Hava Yolları 11,49 11,51 -0,17 Koza Altın 67,90 68,00 -0,15

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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