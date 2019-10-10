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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış...

Ekonomi 10.10.2019, 18:34
Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tukaş 4,94 6,15 -19,67 Park Elek.Madencilik 3,10 3,31 -6,34 MLP Sağlık 13,62 14,24 -4,35 Ege Endüstri 475,00 495,00 -4,04 Turkcell 12,46 12,98 -4,01 İhlas Holding 0,49 0,51 -3,92 Tüpraş 128,10 133,30 -3,90 Verusa Holding 14,56 15,03 -3,13 Otokar 129,30 133,30 -3,00 Netaş Telekom. 8,40 8,65 -2,89 Mavi Giyim 43,20 44,48 -2,88 Bera Holding 2,04 2,10 -2,86 Polisan Holding 2,73 2,81 -2,85 Şok Marketler 10,13 10,40 -2,60 Çemtaş 5,27 5,41 -2,59 Türk Traktör 40,28 41,32 -2,52 Odaş Elektrik 1,57 1,61 -2,48 Tofaş Oto. Fab. 21,46 22,00 -2,45 Akbank 7,29 7,47 -2,41 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,41 0,42 -2,38

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

#Borsada en çok değer kaybeden hisseler #BIST Şirketleri #BIST 100
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