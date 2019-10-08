Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 101.930 -1,74 BIST SINAİ 117.374 -1,67 BIST GIDA, İÇECEK 117.704 -5,65 BIST TEKSTIL, DERİ 35.948 -2,40 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 48.970 -2,63 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 115.658 -1,95 BIST TAŞ, TOPRAK 65.642 1,45 BIST METAL ANA 177.139 -0,55 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 148.484 -1,02 BIST MADENCİLİK 95.624 0,84 BIST HİZMETLER 77.663 -0,45 BIST ELEKTRİK 3.460 -1,42 BIST ULAŞTIRMA 140.287 -1,47 BIST TURİZM 7.348 -1,88 BIST TİCARET 226.372 -0,62 BIST İLETİŞİM 32.214 0,76 BIST SPOR 35.669 -4,10 BIST İNŞAAT 91.203 -0,09 BIST MALİ 118.767 -0,96 BIST BANKA 144.947 -1,09 BIST SİGORTA 298.922 1,25 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 43.018 -2,84 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 89.137 -0,79 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.466 -1,29 BIST TEKNOLOJİ 82.632 -1,72 BIST BİLİŞİM 22.003 -2,15 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 34.203 -2,04

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

