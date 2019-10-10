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Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 98.440 -1,18 BIST SINAİ 113.807 -0,87 BIST GIDA, İÇECEK...

Ekonomi 10.10.2019, 18:33
Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 98.440 -1,18 BIST SINAİ 113.807 -0,87 BIST GIDA, İÇECEK 112.506 -1,84 BIST TEKSTIL, DERİ 34.615 -1,44 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.869 -2,50 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 109.665 -2,52 BIST TAŞ, TOPRAK 64.744 1,37 BIST METAL ANA 177.889 2,09 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 143.964 -1,53 BIST MADENCİLİK 94.905 0,78 BIST HİZMETLER 75.927 -1,22 BIST ELEKTRİK 3.407 -0,42 BIST ULAŞTIRMA 137.882 -0,38 BIST TURİZM 6.978 -2,06 BIST TİCARET 224.723 -0,24 BIST İLETİŞİM 30.793 -3,49 BIST SPOR 33.746 -1,12 BIST İNŞAAT 89.762 0,19 BIST MALİ 114.906 -0,54 BIST BANKA 139.586 -0,65 BIST SİGORTA 297.024 -0,62 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 44.237 -1,82 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 86.577 -0,34 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.644 -0,63 BIST TEKNOLOJİ 79.487 -1,35 BIST BİLİŞİM 21.228 -0,65 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 33.535 -0,70

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

#Borsada endekslerin değişimi #BIST Şirketleri #BIST 100
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