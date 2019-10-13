Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 99.181 0,75 BIST SINAİ 114.170 0,32 BIST GIDA, İÇECEK 112.324 -0,16 BIST TEKSTIL, DERİ 34.865 0,72 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.707 1,79 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 109.529 -0,12 BIST TAŞ, TOPRAK 65.342 0,92 BIST METAL ANA 181.871 2,24 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 144.386 0,29 BIST MADENCİLİK 91.918 -3,15 BIST HİZMETLER 76.322 0,52 BIST ELEKTRİK 3.389 -0,53 BIST ULAŞTIRMA 139.077 0,87 BIST TURİZM 7.014 0,52 BIST TİCARET 223.455 -0,56 BIST İLETİŞİM 31.443 2,11 BIST SPOR 34.507 2,26 BIST İNŞAAT 89.966 0,23 BIST MALİ 114.999 0,08 BIST BANKA 138.900 -0,49 BIST SİGORTA 299.718 0,91 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 43.765 -1,07 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 87.334 0,87 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.852 0,72 BIST TEKNOLOJİ 80.473 1,24 BIST BİLİŞİM 21.467 1,13 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 33.781 0,73

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

