Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 168.000,10 266,01 İş Bankası (B) 17.489,00 -0,91 471,50 İş Bankası (C) 5,97 -1,32 31,79 İş Bankası (Kur.) 150.000,00 208,63 İş Fin.Kir. 2,11 -2,76 -54,43 İş Girişim 2,48 -3,50 21,57 İş GMYO 0,94 -2,08 -12,96 İş Y. Men. Değ. 3,90 -1,02 111,17 İş Yat. Ort. 1,28 -0,78 73,42 İşbir Holding 365,00 -1,35 165,66 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,44 -2,22 -47,62 İttifak Holding 4,16 -20,00 101,29 İz Hayvancılık Tarım 5,77 -4,47 -12,44 İzmir Demir Çelik 2,28 -3,80 37,35 İzmir Fırça 1,86 -2,62 -10,14 Jantsa Jant Sanayi 46,00 5,99 78,21 Kafein Yazılım 6,38 -4,06 -7,37 Kapital Yat. Holding 2,50 -15,25 -12,89 Kaplamin 4,23 -2,31 17,50 Kardemir (A) 2,09 -1,42 22,11 Kardemir (B) 2,09 -1,88 21,44 Kardemir (D) 2,12 -1,85 3,12 Karel Elektronik 10,04 -1,38 140,77 Karsan Otomotiv 1,15 -2,54 -10,16 Karsu Tekstil 1,89 -4,55 51,20 Karsusan Su Ürünleri San. 5,25 0,00 41,89 Kartonsan 326,00 -2,69 2,20 Katmerciler Ekipman 2,95 -3,28 -1,95 Kent Gıda 116,00 -1,86 -2,52 Kerevitaş Gıda 2,41 -3,98 33,89 Kervansaray Yat. Holding 0,36 2,86 2,86 Kiler GMYO 1,89 -2,58 8,00 Klimasan Klima 10,58 -2,76 172,69 Koç Holding 19,23 0,68 38,86 Konfrut Gıda 40,02 -1,57 67,59 Konya Çimento 212,40 -2,12 19,33 Kordsa Teknik Tekstil 12,19 -3,56 28,84 Koza Altın 68,50 1,41 33,53 Koza Madencilik 9,57 2,24 32,55 Körfez GMYO 1,42 -3,40 16,39 Kristal Kola 1,16 1,75 10,48 Kron Telekomünikasyon 9,38 -2,29 7,82 Kuştur Kuşadası Turizm 21,00 0,10 53,17 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,22 -4,69 7,96 Kütahya Porselen 5,05 -1,94 10,99 Lider Faktoring 2,73 1,49 21,33 Link Bilgisayar 10,54 -3,13 26,68 Logo Yazılım 38,30 -2,35 41,12 Lokman Hekim Sağlık 3,73 -2,61 -17,11 Lüks Kadife 6,14 -1,76 26,60 Makina Takım 1,41 -2,76 -8,44 Mardin Çimento 5,29 15,00 90,49 Marka Yatırım Holding 0,79 -4,82 27,42 Marmaris Altınyunus 22,46 1,35 27,90 Marshall 30,48 -3,79 20,86 Martı GMYO 0,74 -3,90 13,85 Martı Otel 0,79 -4,82 36,21 Mavi Giyim 45,00 -1,75 39,66 Mazhar Zorlu Holding 5,83 1,22 53,02 Mega Polietilen 1,98 -3,41 -2,94 Menderes Tekstil 0,78 -2,50 8,33 Mensa 0,17 -5,56 21,43 Merit Turizm 11,97 0,50 99,83 Merko Gıda 0,77 -4,94 -23,76 Metal Gayrimenkul 0,74 1,37 -14,94 Metemtur Otelcilik 1,56 0,00 48,57 Metro Holding 1,96 -2,00 157,89 Metro Petrol ve Tesisleri 1,35 -1,46 22,73 Metro Yatırım Ortaklığı 1,14 -5,79 -3,39 Migros Ticaret 20,42 -2,20 37,05 Milpa 1,99 2,05 39,23 Mistral GMYO 1,38 1,47 -9,80 MLP Sağlık 14,87 2,13 38,97 MMC San. Ve Tic. Yat. 0,93 -5,10 -15,45 Mondi Tire Kutsan 1,61 -1,23 -13,44 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.066,10 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 6,73 -0,15 Net Holding 1,76 -1,12 -10,20 Netaş Telekom. 9,25 -3,65 43,19 Niğbaş Niğde Beton 7,60 5,56 90,00 Nuh Çimento 8,26 3,77 19,19 Nurol GMYO 2,58 0,39 22,86 Odaş Elektrik 1,67 -3,47 18,60 Olmuksan-IP 3,93 -1,75 16,62 Orge Enerji Elektrik 3,52 -1,40 12,82 Orma Orman Mahsulleri 3,76 0,00 213,33 Osmanlı Menkul 1,56 -4,29 -9,30 Ostim Endüstriyel Yat 1,11 -3,48 2,78 Otokar 137,60 -0,15 60,21 Oyak Yat. Ort. 1,75 -0,57 10,53 Oylum Sınai Yatırımlar 2,45 5,15 140,20 Özak GMYO 1,63 -1,81 12,48 Özbal Çelik Boru 1,26 -3,08 -8,70 Özderici GMYO 1,05 -3,67 -55,32 Özerden Plastik 2,17 -4,41 8,06 Panora GMYO 4,50 -1,10 22,39 Park Elek.Madencilik 3,50 -17,06 45,23 Parsan 12,49 -2,80 42,58 Pegasus 59,55 -3,33 159,82 Peker GMYO 2,97 -2,30 -63,89 Penguen Gıda 1,56 -3,70 44,44 Pera GMYO 0,71 -2,74 -7,79 Pergamon Dış Ticaret 6,20 -2,36 1,52 Petkim 3,45 -1,99 -12,38 Petrokent Turizm 98,80 -7,23 43,81 Pınar Et Ve Un 6,53 -1,06 47,18 Pınar Su 1,53 -3,16 22,40 Pınar Süt 9,03 -1,10 45,25 Plastikkart 4,28 4,90 58,52 Polisan Holding 2,83 -2,41 -6,13 Politeknik Metal 78,95 -0,82 125,14 Prizma Press Matbaacılık 4,82 -4,17 210,97 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.105,40 0,20 QNB Finans Fin. Kir. 22,14 10,59 225,59 QNB Finansbank 15,15 -4,24 68,15 Ral Yatırım Holding 7,40 -5,13 302,17 Ray Sigorta 2,32 -0,43 66,91 Reysaş GMYO 1,35 2,27 95,65 Reysaş Lojistik 1,04 0,00 40,54 Rhea Girişim 0,76 -3,80 15,15 Rodrigo Tekstil 2,76 10,40 45,26 Royal Halı 1,01 1,00 2,02 RTA Laboratuvarları 1,35 -1,46 -16,84 Sabancı Holding 9,25 0,11 27,89 Safkar Ege Soğutmacılık 1,76 -1,68 13,53 Salix Yatırım Holding 5,06 2,02 31,43 Sanel Mühendislik 6,35 2,09 191,28 Sanifoam Sünger 2,08 -2,80 66,40 Sanko Pazarlama 3,09 1,64 55,74 Saray Matbaacılık 1,06 -2,75 6,00 Sarkuysan 3,56 -0,56 13,28 Sasa Polyester 6,10 -1,77 6,16 Say Reklamcılık 1,13 -2,59 20,21 Sekuro Plastik 3,02 -1,31 2,03 Selçuk Ecza Deposu 5,13 2,60 88,71 Selçuk Gıda 1,60 -1,23 20,30 Senkron Güvenlik 3,05 -4,39 205,00 Serve Film Prodüksiyon 1,80 -0,55 -7,69 Servet GMYO 5,36 -1,47 14,04 Seyitler Kimya 5,10 -1,92 32,47 Silverline Endüstri 1,34 -4,29 0,00 Sinpaş GMYO 0,90 -2,17 143,24 Smartiks Yazılım 2,55 -3,41 Soda Sanayii 5,75 -0,52 -15,01 Sodaş Sodyum Sanayii 7,52 0,40 35,53 Söktaş 1,58 -4,82 24,41 Sönmez Filament 4,04 -3,58 29,49 Sönmez Pamuklu 3,62 -1,63 16,03 Sumaş Suni Tahta 7,40 -2,25 10,52 Şeker Fin. Kir. 3,88 -2,02 37,59 Şekerbank 1,00 -2,91 -9,09 Şişe Cam 4,31 -2,49 -21,38 Şok Marketler 10,72 -1,02 -0,28 T. Halk Bankası 6,01 -2,91 -14,39 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 23,96 -6,04 40,95 T.S.K.B. 0,89 -2,20 9,88 T.Tuborg 8,37 0,60 5,49 Taç Tarım Ürünleri 3,77 -3,58 -25,49 Tat Gıda 4,88 0,62 27,75 TAV Havalimanları 23,88 0,51 8,59 Taze Kuru Gıda 7,50 -7,98 10,29 Tek-Art Turizm 0,75 -2,60 -11,76 Tekfen Holding 17,82 -3,83 -9,22 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,62 -3,32 -11,78 Temapol Polimer Plastik 3,86 -3,50 26,14 TGS Dış Ticaret 3,28 -3,24 39,57 Tofaş Oto. Fab. 22,30 -1,06 43,77 Torunlar GMYO 1,71 -6,04 13,25 Trabzon Liman 8,02 -3,72 16,59 Trabzonspor Sportif 1,27 -3,79 -7,71 Trakya Cam 2,92 2,10 1,08 Trend GMYO 1,53 -3,16 20,47 TSKB GMYO 0,86 -2,27 4,88 Tuğçelik 3,04 7,04 42,72 Tukaş 6,37 0,63 283,73 Turcas Petrol 1,83 -3,17 29,79 Turkcell 13,08 0,77 7,48 Tümosan Motor ve Traktör 4,69 -4,87 4,22 Tüpraş 138,20 -2,26 32,46 Türk Hava Yolları 11,87 -0,92 -26,32 Türk Prysmian Kablo 2,02 -2,88 17,12 Türk Telekom 5,49 0,73 40,77 Türk Traktör 42,42 -0,19 21,55 Türker Proje Gayrimenkul 26,00 -4,34 -19,10 Ufuk Yatırım 1,85 -1,60 62,28 Ulaşlar Turizm Yat. 1,64 -2,96 43,86 Ulusoy Elektrik 25,38 -0,08 59,02 Ulusoy Un Sanayi 2,94 -2,00 41,35 Umpaş Holding 0,50 0,00 -9,09 Uşak Seramik 1,30 -0,76 17,12 Utopya Turizm 3,41 -1,45 -16,83 Uzertaş Boya 1,14 -1,72 90,00 Ülker Bisküvi 19,77 -2,71 34,76 Ünye Çimento 3,10 3,33 -7,34 Vakıf Fin. Kir. 1,32 -2,22 -7,30 Vakıf GMYO 1,82 -2,67 -6,51 Vakıf Yat. Ort. 1,92 -1,03 26,32 Vakıflar Bankası 4,59 -3,37 17,69 Vakko Tekstil 3,88 -2,51 48,75 Vanet Gıda 1,55 -2,52 19,23 Verusa Holding 16,00 -4,08 -3,42 Verusaturk Girisim 3,26 -2,10 5,76 Vestel 9,70 -1,32 74,77 Vestel Beyaz Eşya 14,45 -2,82 47,94 Viking Kağıt 1,15 -0,86 4,55 Yapı Kredi Koray GMYO 1,98 -4,81 15,12 Yapı ve Kredi Bank. 2,31 -0,43 44,38 Yaprak Süt ve Besi Çift. 4,37 0,69 56,63 Yataş 6,41 -0,62 43,40 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,90 -3,23 -4,26 Yeni Gimat GMYO 10,15 -0,39 41,36 Yeşil GMYO 0,48 20,00 77,78 Yeşil Yapı 0,45 18,42 73,08 Yeşil Yatırım Holding 11,40 10,68 18,38 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.750,00 -6,30 25,06 Yonga Mobilya 6,70 -5,77 3,23 Yünsa 4,84 -2,22 15,93 Zorlu Enerji 1,23 -3,15 0,00

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

