Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.673.880.678 Garanti Bankası 1.953.033.309 Halkbank 690.875.016 Akbank 594.643.227 Vakıflar Bankası 480.171.292 Kardemir (D) 402.396.977 ASELSAN 371.996.442 Petkim 348.720.503 İş Bankası (C) 318.141.437 Koza Madencilik 244.752.209 Tüpraş 229.986.113 Yapı ve Kredi Bank. 218.035.261 Pegasus 217.969.260 Koç Holding 170.232.497 Türk Telekom 166.616.529 İpek Doğal Enerji 165.904.389 Turkcell 151.835.473 Tekfen Holding 141.628.767 ICBC Turkey Bank 133.393.509 Sabancı Holding 130.350.354

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

