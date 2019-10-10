Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası1.585.142.978Türk Hava Yolları1.096.430.295Akbank754.463.731Tüpraş462.727.953Halkbank401.794.258ASELSAN338.442.750Vakıflar Bankası308.890.167Kardemir (D)277.653.096İş Bankası (C)266.613.059İş Fin.Kir.252.454.478Ereğli Demir Çelik202.992.909Yapı ve Kredi Bank.192.242.548Koza Madencilik169.284.962İpek Doğal Enerji161.228.989Emlak Konut GMYO153.810.509Petkim151.242.118Turkcell144.659.746Sabancı Holding133.739.833Pegasus127.833.465Bim Mağazalar121.083.782

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