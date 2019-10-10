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Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti...

Ekonomi 10.10.2019, 18:34
Borsada işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası1.585.142.978Türk Hava Yolları1.096.430.295Akbank754.463.731Tüpraş462.727.953Halkbank401.794.258ASELSAN338.442.750Vakıflar Bankası308.890.167Kardemir (D)277.653.096İş Bankası (C)266.613.059İş Fin.Kir.252.454.478Ereğli Demir Çelik202.992.909Yapı ve Kredi Bank.192.242.548Koza Madencilik169.284.962İpek Doğal Enerji161.228.989Emlak Konut GMYO153.810.509Petkim151.242.118Turkcell144.659.746Sabancı Holding133.739.833Pegasus127.833.465Bim Mağazalar121.083.782

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

#Borsada işlem hacmi sıralaması
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6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
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16. Kasımpaşa 7 7
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3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
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9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
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3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
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12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
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18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

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