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Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 182.409 -0,29 BIST ANKARA 123.577 -0,88 BIST ANTALYA 52.676...

Ekonomi 08.10.2019, 18:33
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 182.409 -0,29 BIST ANKARA 123.577 -0,88 BIST ANTALYA 52.676 -2,37 BIST BALIKESİR 69.392 -2,37 BIST BURSA 156.008 -1,59 BIST DENIZLI 99.248 -2,64 BIST ISTANBUL 101.800 -1,08 BIST IZMIR 161.676 -0,74 BIST KAYSERI 408.230 -1,33 BIST KOCAELI 243.617 -1,76 BIST KONYA 72.749 -9,44 BIST TEKIRDAĞ 251.226 -2,87

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

#BIST 100 #BIST Şirketleri #Borsada şehir endekslerinin değişimi
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