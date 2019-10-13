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Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 182.515 -1,47 BIST ANKARA 119.710 0,62 BIST ANTALYA 50.152...

Ekonomi 11.10.2019, 18:34
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 182.515 -1,47 BIST ANKARA 119.710 0,62 BIST ANTALYA 50.152 0,18 BIST BALIKESİR 66.969 2,25 BIST BURSA 150.895 0,37 BIST DENIZLI 96.085 0,19 BIST ISTANBUL 99.600 0,89 BIST IZMIR 156.501 -0,77 BIST KAYSERI 398.701 1,38 BIST KOCAELI 228.319 -0,38 BIST KONYA 69.395 0,97 BIST TEKIRDAĞ 248.045 0,49

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

#Borsada şehir endekslerinin değişimi #BIST Şirketleri #BIST 100
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