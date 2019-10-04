Son Dakika
MHP dokunulmazlıkların kaldırılmasına evet diyecek
Türk Savunma Sanayii yerlileşiyor!
Atatürk'ün Ankara'ya gelişine tanıklık eden fotoğraf sergisine büyük ilgi
Ankara Büyükşehir kapattı, Mamak sahip çıktı!
Kara araçları ve İHA’lar Telabyad’ın doğusunda
ALES sonuçları açıklandı

BP Üst Yönetcisi Dudley emekli oluyor

LONDRA (AA) - İngiliz enerji şirketi British Petroleum (BP) Üst Yönetcisi Bob Dudley’in gelecek yıl şubat ayında görevinden ayrılacağı bildirildi. BP’den yapılan açıklamada, yaklaşık 40 yıldır şirket bünyesinde görev yapan 64 yaşındaki...

Ekonomi 04.10.2019, 11:57
BP Üst Yönetcisi Dudley emekli oluyor

LONDRA (AA) - İngiliz enerji şirketi British Petroleum (BP) Üst Yönetcisi Bob Dudley’in gelecek yıl şubat ayında görevinden ayrılacağı bildirildi.

BP’den yapılan açıklamada, yaklaşık 40 yıldır şirket bünyesinde görev yapan 64 yaşındaki yöneticinin, 4 Şubat 2020'de görevinden ayrılacağı ve 31 Mart'ta da emekli olacağı belirtildi.

Açıklamada, hali hazırda BP Arama ve Üretim Yöneticisi olan Bernard Looney’nin 5 Şubat 2020'de grubun üst yöneticisi olmasına karar verildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BP Başkanı Helge Lund, "Dudley, büyük ihtimalle BP’nin en zorlu zamanlarında üst yöneticilik yaptı. Deepwater Horizon (Meksika Körfezi’ndeki petrol sızıntısı) kazasından sonra toparlanma sürecine liderlik etti. BP’yi daha daha güçlü, güvenli hale getirdi ve enerji sektöründe lider pozisyonunu yeniden kazanmasına yardımcı oldu." ifadelerini kullandı.

Dudley’den görevi devralmaya hazırlanan Bernard Looney, BP’ye 1991'de katıldı ve pek çok projede çalıştı. BP'de 2016'dan bu yana arama ve üretim bölümünde yöneticilik yapan Looney, şirketin günlük 2,6 milyon varile eş değer petrol ve doğal gaz akışından sorumlu bulunuyor.

İngiliz basınında Looney’in yeni görevinde yıllık gelirinin 1,3 milyon sterlin olacağı öne sürüldü.

#Bob Dudley #BP #İngiltere #londra
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 04 Ekim 2019
İmsak 05:18
Güneş 06:41
Öğle 12:42
İkindi 15:57
Akşam 18:33
Yatsı 19:51
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gaziantep FK 6 11
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Adana Demirspor 6 10
6. Balıkesirspor 6 10
7. Keçiörengücü 6 10
8. Osmanlıspor 6 10
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@