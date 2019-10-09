Brent petrolün varili 58,02 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 58,02 dolardan işlem görüyor.
ANKARA (AA) - Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 58,02 dolardan işlem görüyor.
Dün 58,91 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 58,15 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 08.55 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,22 düşüşle 58,02 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 52,41 dolardan alıcı buldu.
Dünyanın en büyük iki ekonomisi ve petrol tüketicisi ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinde olumlu sonuç alınmasının zorlaştığına dikkati çeken uzmanlar, iki ülke arasında artan gerginliğin küresel ekonomik büyüme ve petrol talebini de olumsuz etkilediğini belirtiyor.
Brent petrolde teknik olarak 58,05 ile 58,11 dolar aralığının direnç, 57,90 ile 57,97 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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