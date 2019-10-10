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Brent petrolün varili 58,49 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 58,49 dolardan işlem görüyor.Dün 59,63 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 58,58 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.10 itibarıyla kapanışa göre...

Ekonomi 10.10.2019, 09:21
Brent petrolün varili 58,49 dolar
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ANKARA (AA) - Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 58,49 dolardan işlem görüyor.

Dün 59,63 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 58,58 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,15 düşüşle 58,49 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 52,41 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2,9 milyon varil (yüzde 0,7) artarak 425,6 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1,4 milyon varil artacağı yönündeydi.

Ayrıca, EIA'nın "Ekim 2019 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, 2020'de Brent tipi ham petrolün ortalama varil fiyatının 60 dolar, ABD'nin Batı Teksas (WTI) türü ham petrolünün ortalama varil fiyatının da 54,50 dolar olacağı öngörülüyor.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi ve petrol tüketicisi ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinde olumlu sonuç alınmasının zorlaştığına dikkati çeken uzmanlar, iki ülke arasında artan gerginliğin küresel ekonomik büyüme ve petrol talebini de olumsuz etkilediğini belirtiyor.

Bugün piyasada, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün eylül ayı petrol raporu takip edilecek.

Brent petrolde teknik olarak 58,39 ile 58,52 dolar aralığının direnç, 58,26 ile 58,13 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

#petrol fiyatları #petrol #ham petrol #abd
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