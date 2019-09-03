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Brent petrolün varili 58,99 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 58,99 dolardan işlem görüyor.

Ekonomi 03.09.2019, 07:46 03.09.2019, 09:57
Brent petrolün varili 58,99 dolar
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ANKARA (AA) - Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 58,99 dolardan işlem görüyor.

Dün 59,64 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 58,93 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 58,99 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 54,85 dolardan alıcı buldu.

Küresel piyasalardaki daralma endişesi ile ABD ve Çin arasında devam eden ticari anlaşmazlık petrol fiyatları üzerindeki olumsuz etkisini sürdürüyor.

Öte yandan, dün Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun yönetim kurulu başkanlığına ülkenin Varlık Fonu Başkanı Yasir Osman El-Rumeyyan'ın atandığı açıklandı. Petrol piyasaları için oldukça önemli olan Suudi Aramco'nun ilk halka arzının 2020 ya da 2021'de gerçekleşmesi bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 59,02 ile 59,58 dolar aralığının direnç, 57,87 ile 58,43 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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#ABD türü ham petrol (WTI) #Brent #petrol fiyatı
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