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Brent petrolün varili 59,40 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 59,40 dolardan işlem görüyor.

Ekonomi 02.09.2019, 07:52 02.09.2019, 10:01
Brent petrolün varili 59,40 dolar
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ANKARA (AA) - Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 59,40 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 61,03 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 59,38 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.38 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,03 artışla 59,40 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 55,01 dolardan alıcı buldu.

ABD'nin dün itibarıyla Çin mallarına yüzde 15 vergi uygulamaya başlaması ve Çin'in de ABD menşeli mallara yüzde 5 ile 10 arasında vergi getirmesi, petrol piyasasında geri çekilmelere yol açtı.

Uzmanlar, dünyanın iki büyük ekonomisi arasındaki ticari gerginliğin yükselmesiyle küresel petrol talebinin azaldığı ve bu nedenle fiyatların düştüğüne işaret ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 60,62 ile 61,88 dolar aralığının direnç, 58,49 ile 58,81 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

#petrol fiyatı #ekonomi #petrol #Brent #ABD türü ham petrol (WTI)
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