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Brent petrolün varili 60 doların altına indi
ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 59,18 dolara geriledi.Gün içinde 60,68 dolara kadar çıkan Brent petrolün varili, saat 21.03 itibarıyla yüzde 2,4 azalışla 59,18 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda, Batı Teksas...
Ekonomi 01.10.2019, 21:10
ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 59,18 dolara geriledi.
Gün içinde 60,68 dolara kadar çıkan Brent petrolün varili, saat 21.03 itibarıyla yüzde 2,4 azalışla 59,18 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 53,16 dolardan alıcı buldu.
ABD'de eylül ayına ilişkin imalat sanayi PMI verisi 47,8 olarak açıklandı. Beklenti, endeksin 50,1 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.
Öte yandan, ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimin artacağına yönelik sinyaller de petrol fiyatlarının düşmesinde etkili oluyor.
Brent petrolde teknik olarak 60,76 ile 61,51 dolar aralığının direnç, 58,66 ile 57,31 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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